نيوزيلاندا تعلن إغلاقاً في كبرى مدنها أوكلاند للحد من كورونا

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الأحد تشديد الإجراءات الاحترازية في مدينة أوكلاند، بعد اكتشاف حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة " نيوزيلندا هيرالد" عن أرديرن القول إنه سوف يتم فرض إجراءات من المستوى الثالث على مدينة أوكلاند ابتداء من مساء اليوم ولمدة ثلاثة أيام.

وقالت أرديرن إن الحكومة سوف تتمكن خلال الثلاثة أيام من الحصول على مزيد من المعلومات وإجراء مزيد من الاختبارات.

وقال الوزير المكلف بمتابعة الوضع الوبائي كريس هبكينز إن الحالات الجديدة تعود لأم وأب وابنتهما من منطقة باباتويتوي في جنوب أوكلاند، مضيفا أنها تعد حالات "جديدة ونشطة".

وأضاف أن المسؤولين يعملون على معرفة ما إذا كان أفراد الأسرة نقلوا العدوى لأي شخص أم لا.

وستغلق المدرسة الثانوية التي كانت ترتادها الأبنة لمدة يومين، وطٌلب من جميع من خالطوها عزل أنفسهم.

ومن المقرر أن يقام مركز فحص في المدرسة ابتداء من غد لفحص مرتادي المدرسة من عاملين وطلاب.

وقالت أرديرن إن الحكومة تطالب مواطني أوكلاند "بالبقاء في المنزل"، موضحة أن " هذا سوف يساعد في وقف انتشار الفيروس".

وأضافت أنه يتعين على المواطنين العمل من المنزل كلما كان ذلك ممكنا.

كما يتعين على الأطفال البقاء في المنزل وعدم الذهاب للمدارس.

وأضافت أرديرن" علينا أن نتعامل بدرجة كبيرة من الحذر، والتحرك بقوة ومبكرا".

وستستمر متاجر البقالة ومحطات التزود بالوقود في عملها .

وسوف يتم إغلاق الأماكن العامة، مثل حمامات السباحة، كما يحظر تجمع أكثر من عشرة أشخاص.

وبالنسبة لبقية أنحاء نيوزيلندا، سوف تبقى المدارس مفتوحة، كما سوف يتم توسيع إجراء اختبارات فيروس كورونا للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض الاصابة بالفيروس.