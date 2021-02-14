أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم السبت تسجيل 44299 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية بالإضافة إلى 1043 حالة وفاة أخرى بسبب كوفيد-19.
وذكرت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت أكثر من 9.8 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في الوقت الذي ارتفع فيه العدد الرسمي للوفيات إلى 238532 حالة. 