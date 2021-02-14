البرازيل تسجل 1043 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم السبت تسجيل 44299 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية بالإضافة إلى 1043 حالة وفاة أخرى بسبب كوفيد-19.

وذكرت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت أكثر من 9.8 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في الوقت الذي ارتفع فيه العدد الرسمي للوفيات إلى 238532 حالة.