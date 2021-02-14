مصر تسجل 600 إصابة جديدة بكورونا و36 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و36 وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 423 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 134 ألفا و 638 حالة حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 173 ألفا و 202 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9935 وفاة.