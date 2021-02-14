السعودية تمدد العمل بالإجراءات الاحترازية لكبح كورونا

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمدة "20" يوماً إضافياً بدءاً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد.

وأضاف المصدر، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الإجراءات تشمل أن لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصاً وإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية.

وأوضح المصدر أن هذا القرار يأتي إلحاقاً بالبيان الصادر في 3 فبراير 2021، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مواجهة فيروس "كوفيد 19"، ولأهمية تكثيف الجهود لتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي في مناطق المملكة خصوصاً مع وجود مؤشرات على ذلك، والتراخي الظاهر في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولأهمية المحافظة على الصحة العامة للمجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات، ولغرض تحقيق السيطرة المثلى على الوضع الوبائي، ولأهمية إتمام دورتين وبائيتين كاملتين من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، فقد تقرر تمديد العمل بهذه الإجراءات الاحترازية مدة /20/ يوماً إضافياً ليكون الإجمالي /30/ يوماً قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي وشدد المصدر على أهمية التزام الجميع بذلك، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى الواردة في البيان السابق، الخاصة بالمناسبات، والاجتماعات، والتجمعات، والحفلات، والجنائز.

وأضاف المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية المشار إليها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.