بريطانيا تستضيف اجتماعاً افتراضياً لمجموعة السبع بشأن لقاحات كورونا

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن جونسون سيستضيف اجتماعا عن بعد لزعماء مجموعة السبع هذا الأسبوع للدعوة للتحرك من أجل تأمين توزيع عالمي عادل للقاحات فيروس كورونا والحيلولة دون انتشار أوبئة جديدة في المستقبل.

وذكر المكتب أن الاجتماع المقرر يوم الجمعة هو الأول منذ أبريل الماضي وسيكون أيضا أول مشاركة في لقاء متعدد الأطراف للرئيس الأميركي الجديد جو بايدن منذ توليه السلطة.

وأضاف المكتب أن جونسون سيدعو المجموعة إلى العمل على تحديد نهج عالمي لمواجهة الأوبئة لوضع نهاية "للسياسات القومية و(غيرها من السياسات) المثيرة للخلافات التي خيمت على الاستجابة الأولى لفيروس كورونا".

كانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من أن السياسة "الأنانية" للبلدان الغنية تجاه اللقاحات قد تترك الدول شديدة الفقر والمرضى في خطر، وقد تتسبب أيضا في استمرار انتشار الفيروس وتحوره.

ويستضيف جونسون في يونيو أول قمة فعلية بحضور زعماء المجموعة خلال نحو عامين وذلك في قرية ساحلية بجنوب غرب انجلترا. وستركز تلك القمة على إعادة البناء بعد الجائحة، وبحث سبل مواجهة التغير المناخي.