واشنطن تؤكد التزامها بدعم الجيش اللبناني

بيروت (وكالات)

أكّد قائد العمليات الخاصة في القيادة الوسطى الأميركية، الأدميرال فرانك برادلي، التزام بلاده بدعم الجيش اللبناني، خلال لقائه عدداً من القادة العسكريين في لبنان، في إطار زيارته التي بدأها أمس الأول واستمرت يومين.

وقال بيان صادر عن السفارة الأميركية في بيروت، بعد ظهر أمس: «إن الأدميرال فرانك برادلي زار لبنان في 12 و13 من الشهر الجاري، لإجراء اجتماعات مع نظرائه في الجيش اللبناني، حيث أكد مجدداً التزام الولايات المتحدة بدعم احترافية الجيش اللبناني وتقدمه».

والتقى الأدميرال برادلي بقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، إضافة إلى مسؤولين عسكريين في قوات العمليات الخاصة والقوات الجوية.

ونقل البيان عن الأدميرال برادلي قوله: «على مدى سنوات عديدة كانت لدينا علاقة قوية ودائمة مع الجيش اللبناني وقواته الخاصة»، مشيراً إلى أن الحفاظ على هذه العلاقة هو أمر ضروري لتعزيز الثقة والمصداقية.

وأضاف البيان: «إضافة إلى هذه الزيارات الرفيعة المستوى، التي يقوم بها كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين، تتضمن شراكة الحكومة الأميركية مع الجيش اللبناني أيضاً تقديم هبات من المعدات والإمدادات، من خلال التمويل العسكري الأجنبي».