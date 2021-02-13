أفغانستان: مقتل 30 من «طالبان» بانفجار في مسجد

كابول (وكالات)



أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس السبت، مقتل 30 مسلحاً من حركة طالبان، عندما انفجرت قنبلة، بينما كان المسلحون يقومون بإجراء تدريب لصنع القنابل في إقليم بلخ شمال أفغانستان، على الرغم من أن حركة طالبان تنفي مقتل أي من أعضائها.

وأضافت الوزارة أن ستة من هؤلاء القتلى في الانفجار الذي وقع بمسجد في منطقة «دولت آباد»، من الأجانب. وتابعت أنه لم يتم التعرف على هويات الضحايا بسبب شدة إصاباتهم.

وأكد المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد وقوع الانفجار، لكنه قال إنه حدث في غرفة خاوية ولم يتسبب في سقوط ضحايا.

وفي هذه الأثناء، كشف مسؤولون، عن أن أربعة على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية، بينهم قائد، لقوا حتفهم وأصيب سبعة بجروح خطيرة، في تفجيرات في شرق وجنوب البلاد أمس، كما أصيب ثلاثة مدنيين في الشرق. ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها على الفور عن الهجمات الثلاث، التي تأتي وسط تصاعد العنف في أفغانستان، مع اشتداد حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان.

وأدت سلسلة من التفجيرات شبه اليومية على الطرق في الأسابيع القليلة الماضية إلى مقتل مسؤولين حكوميين وقضاة وصحفيين ونشطاء.

ويأتي العنف في الوقت الذي تعثرت فيه محادثات السلام، التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية و«طالبان» في الأشهر الماضية.

ويقوم فريق الرئيس الأميركي جو بايدن بمراجعة اتفاق إرساء السلام، الذي أبرمته حكومة سلفه دونالد ترامب مع «طالبان» في فبراير 2020. ويقضي الاتفاق بمغادرة جميع القوات الأميركية والقوات المتحالفة أفغانستان بحلول الأول من مايو المقبل.

وقال متحدث باسم الشرطة في إقليم قندهار الجنوبي، أمس: «إن انفجاراً نجم عن عربة همفي محملة بالمتفجرات استهدف موقعاً للشرطة، وهو ما أدى إلى إصابة سبعة من أفرادها».

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية: «إن 18 إرهابياً من طالبان قتلوا وأصيب تسعة آخرون» في عملية في منطقة أرغنداب بإقليم قندهار مساء أمس الأول. وكشف متحدث باسم الشرطة، أن انفجاراً استهدف قائد الشرطة في منطقة تشابا دارا بإقليم كونار الشرقي، وهو ما أدى إلى مقتل أربعة من أفراد الشرطة بينهم القائد.

وأدى انفجار قنبلة على جانب طريق إلى إصابة ثلاثة مدنيين في جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار الشرقي.

ومن جهة أخرى، تم اعتقال اثنين من تنظيم «داعش»، وقتل عضو آخر بالتنظيم متورط في عمليات قتل مستهدفة من قبل قوات مديرية الأمن الوطني الأفغاني في منطقة الشرطة السادسة بمدينة جلال آباد بإقليم ننكارهار.

انفجار شاحنة غاز عند الحدود الإيرانية الأفغانية

أفاد مسؤولون بأن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا في انفجار شاحنة لنقل الغاز عند موقع للجمارك في أفغانستان، أمس، فيما حاول عشرات السكان المحليين السيطرة على حريق هائل في المكان القريب من الحدود الإيرانية. وذكر المسؤولون، أن الحريق الذي نشب في بلدة إسلام قلعة الحدودية امتد إلى العشرات من شاحنات الوقود القريبة. وقال وحيد قتالي حاكم إقليم هرات بغرب أفغانستان: إن السلطات الإيرانية تلقت طلباً لتقديم المساعدة العاجلة من أجل احتواء النيران. ولم يتضح حتى الآن سبب انفجار شاحنة الغاز.

ألمانيا تعتزم تمديد مهمتها العسكرية بأفغانستان

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس، أن بلاده تعتزم تمديد مهمتها العسكرية في أفغانستان، حيث تشكّل قواتها ثاني أكبر قوة بعد الولايات المتحدة.

وبرر ماس، في مقابلة مع صحف تابعة لمجموعة «فونكي» هذا التمديد بالقول: «إن مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان لن تُختتم قبل نهاية شهر مارس»، وهو موعد انتهاء التفويض السنوي للقوات الألمانية.

وأضاف الوزير: «لذلك ينبغي علينا الاستعداد إلى سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك تفويض جديد من جانب البوندستاغ»، مجلس النواب الألماني.

وينصّ الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة وحركة «طالبان» على انسحاب القوات الأميركية كافة في مايو 2021.

إلا أن مسؤولاً أميركياً كبيراً أكد أن الرئيس الأميركي جو بايدن يواجه «معضلات جدية»، مع اقتراب هذا الموعد، إذ إنه لا يبدو على الإطلاق أن «طالبان» تتخلى عن العنف.