بايدن في أول عطلة أسبوعية منذ توليه الرئاسة

ثيرمونت (رويترز)

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند، لقضاء أول عطلة أسبوعية منذ توليه الرئاسة. وكان العديد من الرؤساء الأميركيين السابقين لبايدن يجدون في المنتجع الشهير بغرب ماريلاند ملاذاً للابتعاد عن معارك واشنطن السياسية. ويقع المجمع شديد التحصين وسط جبال كاتوكين، وتتولى البحرية الأميركية إدارته، وكان الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر يجد فيه فرصة للصيد، كما كان الرئيس السابق جورج دبليو بوش يركب دراجته هناك. وذهب بايدن إلى كامب ديفيد بصحبة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونائب كبير موظفي البيت الأبيض بروس ريد. ومن المتوقع أن يستفيد بايدن من المنتجع على نحو أكبر من سلفه دونالد ترامب الذي لم يزره سوى 14 مرة على مدى أربع سنوات.