بريطانيا: 14.5 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد - 19»



قالت بريطانيا، اليوم السبت، أن 14 مليوناً و556827 شخصاً تلقوا الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد - 19» مما يضع البلاد في طريقها لتحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض وذات الأولوية القصوى بحلول يوم الاثنين.

وتراجع عدد الإصابات الجديدة إلى 13308 نزولاً من 15144 في اليوم السابق، بينما تم أيضاً تسجيل 621 حالة وفاة خلال 28 يوماً من الاختبار الإيجابي في تراجع أيضاً عن العدد الذي سجل يوم الجمعة وبلغ 758.