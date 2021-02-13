التحالف يعترض ويدمر طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العميد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، اليوم السبت، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف مطار أبها الدولي.

جاء ذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»