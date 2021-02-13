بايدن يتوجه إلى كامب ديفيد لقضاء أول عطلة منذ توليه الرئاسة

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة إلى منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند لقضاء أول عطلة أسبوعية منذ توليه الرئاسة.

وكان العديد من الرؤساء الأميركيين السابقين لبايدن يجدون في المنتجع الشهير بغرب ماريلاند ملاذا للابتعاد عن معارك واشنطن السياسية.

ويقع المجمع شديد التحصين وسط جبال كاتوكين وتتولى البحرية الأميركية.

وذهب بايدن إلى كامب ديفيد بصحبة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونائب كبير موظفي البيت الأبيض بروس ريد.



