وزير الصحة البريطاني: كورونا يمكن أن يصبح مرضاً قابلاً للعلاج

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في حوار مع صحيفة "ذا تليجراف" أن اللقاحات والعلاجات الأفضل يمكن أن تجعل كوفيد19- مرضا يمكن "العيش معه مثلما نفعل مع الإنفلونزا" بحلول نهاية العام.

وذكرت الصحيفة في تقريرها الذي اوردته وكالة بلومبرج للأنباء ، أن الحكومة سوف تعلن اليوم السبت إنه سوف يتم تمرير الأدوية الجديدة بسرعة من خلال نظام العلاج السريري البريطاني.

وقال نيل فيرجوسون، خبير الأوبئة بجامعة إمبريال كوليدج، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يعتزم إعادة فتح المدارس في مارس، فيما تشير تقارير إلى أنه يمكن أن يلي ذلك المتاجر غير الأساسية وأماكن الطعام الخارجية في أبريل المقبل . ويمكن أن تكون التجمعات لما يصل إلى ستة أشخاص أمر ممكنا بحلول مايو.