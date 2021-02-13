باكستان ترصد 1262 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت باكستان عن تسجيل 58 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة ، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 12 ألفا و276 حالة اليوم السبت.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 1262 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 561 ألفا و625 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن ثمانية ملايين و399 ألفا و623 اختبارا للكشف عن الفيروس، من بينهم 37 ألفا و115 في الساعات الـ24 الماضية.