مصر تسجل 609 إصابات بكورونا و42 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 609 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك مقابل 603 إصابات و53 وفاة في اليوم الذي قبله.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى الجمعة بلغ 172602 حالة من ضمنها 134215 تماثلت للشفاء و9899 حالة وفاة.