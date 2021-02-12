الحريري: لا تقدم في تشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت، باريس (وكالات)

أعلن سعد الحريري المكلف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، تمسكه بحكومة من 18 وزيراً جميعهم من الأخصائيين ودون ثلث معطل.

وقال الحريري بعد زيارته الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، في قصر بعبدا حيث عرض معه آخر المستجدات المتعلقة بالملف الحكومي:

«تشاورت مع الرئيس وسأتابع التشاور، لم نحرز تقدماً ولكني شرحت له أهمية الفرصة الذهبية المتاحة أمامنا، لذا يجب علينا الإسراع في تشكيل هذه الحكومة وعلى كل فريق سياسي أن يتحمل مسؤولية مواقفة من الآن وصاعداً».

وتابع الحريري: «بعد الزيارات التي قمت بها إلى تركيا ومصر وخاصة خلال زيارتي الأخيرة لفرنسا، لمست حماساً لتشكيل الحكومة من خلال خريطة الطريق التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي وافقنا عليها في قصر الصنوبر لإنقاذ لبنان ووقف التدهور وإعادة إعمار مرفأ بيروت، وكل ذلك جاهز».

وأعلن أن «المشكل اليوم أنه لطالما لا حكومة من الأخصائيين غير التابعين لأحزاب سياسية، لا يمكننا القيام بهذه المهمة».

وقال «إذا كان هناك من يعتقد أنه إذا ضمّت هذه الحكومة أعضاء سياسيين فإن المجتمع الدولي سيبدي انفتاحاً حيالنا أو سيعطينا ما نريده فنكون مخطئين، ومخطئ كل من يعتقد ذلك».

وأشار إلى أن «الفكرة الأساسية هي تشكيل حكومة تضم وزراء اختصاصيين لا يستفزون أي فريق سياسي ويعملون فقط لإنجاز المشروع المعروض أمامهم».

وكان الحريري قد قدم للرئيس عون في التاسع من ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيراً، وفي المقابل قدم الرئيس عون طرحاً متكاملاً حول التشكيلة الحكومية المقترحة.

وفي سياق آخر، شارك نحو 150 شخصاً في تجمّع أقيم في باريس تكريماً للمفكّر والناشط السياسي اللبناني المنتقد لميليشيات «حزب الله» لقمان سليم الذي اغتيل بالرصاص قبل أسبوع في جنوب لبنان.

وشارك في التجمّع خصوصاً أصدقاء وزملاء سابقون لسليم رافعين أعلاماً لبنانية وصوراً للراحل ولافتات كتب عليها «صفر خوف».