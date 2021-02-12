بدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا

حسن الورفلي، وكالات (بنغازي، القاهرة)

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف، عبد الحميد دبيبة، أن الأخير بدأ مشاوراته مع الأطراف الليبية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، وأشار إلى أن رئيس الوزراء ملتزم بالإطار الزمني المحدد في خريطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها في جنيف. ومن المقرر بعد تشكيل الحكومة الليبية، أن يتم عرضها على البرلمان من أجل نيل الثقة، وذلك في إطار القرارات المتخذة في الحوار السياسي في جنيف.

سياسياً، أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، أمس، أن مهمة السلطة التنفيذية صعبة وفي مرحلة غاية الصعوبة، موضحاً أنها ستعمل من خلال الحوار الوطني حتى تصل إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح المنفي، في كلمة له عقب وصوله إلى مدينة طبرق: أن «مهمة مجلسه تكمن في ثلاث نقاط رئيسية، أولها توحيد المؤسسة العسكرية وهذه المهمة تعمل عليها اللجنة العسكرية 5+5 وسندعمها حتى توحيد الجيش»، لافتا إلى أن هذا المسار من أهم المسارات حتى المجتمع الدولي يؤكد عليها حتى يتحقق الاستقرار في البلاد.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي الجديد، أن «المهمة الثانية تكمن في توحيد المؤسسات والتي تعد من أهم النقاط بالنسبة للمواطن الليبي، وبها يتحقق الاستقرار ليتم إنجاز الانتخابات»، موضحاً أن الانتخابات لن تنجز وإلا بتوحيد للمؤسسات وانتعاش الاقتصاد، فلابد أن يعيش المواطن حياة كريمة وآمنة حتى يتمكن من المشاركة في الانتخابات.

وأشار إلى أن المهمة الثالثة هي «المصالحة، والتي تعتبر نقطة أصيلة بالنسبة للمجلس الرئاسي»، موضحاً أنه يعمل الآن على عدة دراسات يستطيع من خلالها اختيار بعض الشخصيات التي تكون قادرة على إتمام المصالحة لأنها لن تنجز بالعمل الفردي بل بمجهودات الجميع لعبور هذه المرحلة والوصول إلى الاستقرار، وتمكين الشعب من اختيار من يمثله. وانتقد عناصر جماعة «الإخوان» الليبية زيارة المنفي إلى بنغازي أمس الأول، معبرين عن رفضهم للقاء رئيس المجلس الرئاسي الجديد مع قائد الجيش خليفة حفتر.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي إن زيارة رئيس المجلس الرئاسي الجديد لمدينة بنغازي ولقاء قائد الجيش خطوة إيجابية تشير إلى أن المسار المقبل للمجلس الرئاسي سيكون التواصل مع كل الأطراف والمرحلة القادمة لإجراء التفاهمات معها.

وأكد الدرسي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن جماعة «الإخوان» والميليشيات المسلحة تقود حملة شرسة ضد المجلس الرئاسي الجديد، معرباً عن رفضه لهذه الحملة التي تستهدف الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن قائد الجيش الليبي يتعامل بمرونة مع المتغيرات الدولية الأخيرة في المنطقة وهو ما أربك جماعة «الإخوان».

ودعا الدرسي الحكومة الجديدة إلى أن تكون حكومة وحدة ومقرها في مدينة سرت، محذراً من عمل الحكومة من طرابلس التي تعج بالميليشيات المسلحة، موضحاً أنه في حال عادت المؤسسات لممارسة عملها من العاصمة الليبية ستعود البلاد للمربع الأول وستحدث مشكلات وستفرض الميليشيات سطوتها على مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن مبادرة رئيس البرلمان الليبي لحل الأزمة هدفها قطع التمويل عن الميليشيات المسلحة وتمكين أن مؤسسة جديدة من العمل بعيدا عن أي ضغوطات وابتزاز لها.

ولفت إلى أن مدينة سرت تعد المكان الأنسب لعمل السلطة التنفيذية الجديدة لحل الأزمات التي تعاني منها ليبيا وخاصة أزمة السيولة والخدمات الأخرى التي يحتاجها المواطن الليبي، مشككاً في إمكانية أن تنجز الحكومة الجديدة أي إصلاحات بسبب قصر عمرها الزمني.

بدوره، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي سعد بن شرادة إن زيارة رئيس المجلس الرئاسي الجديد لمدينة بنغازي خطوة جيدة، مؤكداً أن من يعارض الزيارة هي أصوات ترفض وحدة الدولة الليبية، موضحا أن هذه الأصوات والجماعات تعارض دائما وقد أرهقت البلاد خلال الست سنوات الماضية.

وأكد بن شرادة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن لقاءات المنفي في مدينتي طبرق وبنغازي خطوة صحيحة وعليه عدم الالتفات للجماعات التي تهاجم تحركاته، مشيراً إلى أن جولته المقبلة ستشمل الغرب والجنوب الليبي خلال الفترة المقبلة للاستماع لكافة المكونات الليبية.

إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، قيام سرية الهندسة العسكرية بتمشيط الطريق الرابط بين سرت ومصراتة، وذلك تنفيذاً لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، وفقا لما أكده مسؤول ليبي لـ«الاتحاد».

وقال مسؤول عسكري ليبي إن قوات الجيش الليبي شرعت في إزالة الألغام ومخلفات الحرب الموجودة في الطريق الرابط بين سرت ومصراتة تمهيداً لإعادة فتحه، مؤكداً التزام القيادة العامة بمخرجات اللجنة العسكرية، خاصة البنود الخاصة بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.



واشنطن تمدد «الطوارئ الوطنية» بشأن ليبيا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا لمدة عام واحد، وذلك في رسالة بعثها إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وقال بايدن في رسالته إلى رئيسة مجلس النواب الأميركي: إن «الوضع في ليبيا ما زال يشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة». وأضاف أن «هناك حاجة إلى تدابير لحماية تحويل الأصول أو غيرها من الانتهاكات من قبل أفراد عائلة القذافي وشركائهم وغيرهم».

وقد تم إعلان حالة الطوارئ الأولى في 25 فبراير 2011 في عهد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، الذي اتهمت حكومته باستخدام العنف ضد المدنيين واختلاس أصول الدولة الليبية.

وفي سياق آخر، أكدت واشنطن، أمس، دعمها لرئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي وحكومة عبدالحميد الدبيبة.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، في وقت سابق أمس، إلى مطار طبرق قادمًا من مدينة بنغازي التي وصل إليها أمس الأول.