الكويت تسجل 1021 إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 176 ألفا و52.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها سجلت 7 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 992.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض «مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها».

وأشار السند إلى أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الصحية داخل وحدات العناية المركزة حالياً 122.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه جرى تسجيل 642 حالة تعاف من فيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 164 ألفاً و537.