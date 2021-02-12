«الهيئة الأوروبية للصحة»: «كورونا» سيبقى بيننا

نبهت مديرة الهيئة الأوروبية للصحة، اليوم الجمعة، إلى أن على العالم أن يستعد لفرضية أن فيروس كورونا «سيبقى بيننا».

وقالت أندريا أمون مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها «يبدو الآن أن بقاء (الفيروس) هو الأكثر ترجيحا»، مضيفة «يبدو أنه تكيف في شكل كبير مع الإنسان. علينا تالياً أن نستعد (لفرضية) أنه باق بيننا».