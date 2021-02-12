«الصحة العالمية»: جميع الفرضيات ما زالت مطروحة بشأن مصدر «كورونا»

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الجمعة أن «جميع الفرضيات ما زالت مطروحة» فيما يتعلق بمنشأ وباء كوفيد-19.

وفي أعقاب عودة بعثة تحقيق أجرته منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان الصينية، حيث اكتُشف الفيروس للمرة الاولى، قال تيدروس للصحافيين «أثيرت بعض الأسئلة بشأن إن كان تم التخلي عن بعض الفرضيات... أرغب بالتأكيد أن جميع الفرضيات ما زالت مطروحة».