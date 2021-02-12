أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل ثماني حالات وفاة و665 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد - كوفيد 19» خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.. ولفتت إلى وجود 56 مريضاً في غرف العناية المكثفة بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
فلسطين تسجل 665 إصابة جديدة بـ«كورونا» و8 وفيات
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل ثماني حالات وفاة و665 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد - كوفيد 19» خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
المصدر: وام