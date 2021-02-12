فلسطين تسجل 665 إصابة جديدة بـ«كورونا» و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل ثماني حالات وفاة و665 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد - كوفيد 19» خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.. ولفتت إلى وجود 56 مريضاً في غرف العناية المكثفة بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.