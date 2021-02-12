فرنسا وألمانيا وبريطانيا تندد بإنتاج إيران اليورانيوم المعدني

نددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الجمعة، بقرار إيران إنتاج اليورانيوم المعدني، والذي قالت الدول الثلاث: إنه يمثل خرقاً لالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق هذا الأسبوع إن إيران مضت في خططها في تصنيع يورانيوم معدني، بعدما أبلغت طهران الدول الغربية نيتها إنتاج المعدن الذي يمكن استخدامه في صنع نواة الأسلحة النووية.

وقالت الدول الثلاث في بيان «نحث إيران بشدة على وقف هذه الأنشطة دون تأخير وعدم اتخاذ أي خطوات جديدة لا تتفق مع برنامجها النووي. بتصعيد عدم التزامها (بالاتفاق)، تقوض إيران فرصة تجدد الدبلوماسية لتحقيق كامل أهداف الاتفاق النووي».

وتجازف إيران، بحسب الدول الثلاثة، بفقدان فرصة مباشرة الجهود الدبلوماسية لتنفيذ اتفاق 2015 بالكامل بشأن برنامجها النووي، بعدما أنعش تولي الرئيس الأميركي جو بايدن الأمل بإمكانية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج طهران النووي من خلال محادثات جديدة بعد انسحاب سلفه دونالد ترامب منها في عام 2018.

وقالت باريس وبرلين ولندن: «إن إيران ليس لديها مبررات مدنية موثوق بها لهذه الأنشطة، والتي تعتبر خطوة أساسية في تطوير سلاح نووي»، داعية إياها في الوقت نفسه إلى «وضع حد لها دون إبطاء والامتناع عن أي انتهاك آخر لالتزاماتها النووي».



