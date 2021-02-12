مسبار «تيانوين-1» الصيني يرسل أمنيات العام الجديد من المريخ

أصدرت وكالة الفضاء الصينية اليوم الجمعة مقطعين مصورين يقدمان لمحة عن قرب للمريخ، تم التقاطهما أثناء دخول مسبار تيانوين-1 إلى مدار الكوكب الأحمر، وقالت إن المركبة الفضائية كانت ترسل تحية إلى الأرض بمناسبة العام القمري الجديد.

وبعد رحلة استمرت ستة أشهر ونصف الشهر، أبطأ المسبار تيانوين-1 يوم الأربعاء سرعته بحيث يمكن أن تلتقطه قوة جاذبية المريخ.

ومن المقرر أن يصل مسبار أميركي إلى مدار المريخ ويحاول الهبوط على سطحه الأسبوع المقبل.

وقالت وكالة الفضاء الوطنية الصينية اليوم الجمعة، وهو اليوم الأول من السنة القمرية الجديدة «وصلت تهاني تيانوين-1 بالعام الجديد من المريخ البعيد».

وتُظهر اللقطات، التي تم التقاطها من الكاميرات المتصلة بالمسبار غير المأهولة، المركبة وهي تهتز، بينما يتم تشغيل محركات الدفع التي تعمل بالطاقة الشمسية لإبطاء سرعتها، ويمكن رؤية الكوكب بل وحتى الفجوات الموجودة على سطحه في الخلفية.



