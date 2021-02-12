إصابات كورونا في شرق أوروبا تتجاوز 10 ملايين حالة

أظهر حصاء لرويترز أن أعداد الإصابة بكوفيد-19 في شرق أوروبا تجاوزت عشرة ملايين حالة، اليوم الجمعة، فيما تهدف بلدان المنطقة إلى زيادة مشترياتها من اللقاحات من موردين متعددين لتسريع برامج التطعيم.

وسجلت دول شرق أوروبا أكثر من 10.02 مليون إصابة و214691 حالة وفاة منذ بدء الجائحة. ومع ذلك انخفض المتوسط ​​اليومي للحالات الجديدة بنحو 31 بالمئة في الثلاثين يوماً الماضية مقارنة بالثلاثين يوماً التي تسبقها وفقاً لتحليل لرويترز.

ويشير إحصاء رويترز إلى أن روسيا تشهد أكبر عدد من الحالات في شرق أوروبا، وأصبحت أول دولة أوروبية تتجاوز الإصابات فيها حاجز الأربعة ملايين يوم الاثنين، كما سجلت أيضاً أكبر عدد من الوفيات في المنطقة عند 79194 وفاة.

وتشير بيانات وزارات الصحة في سبع دول بالمنطقة هي روسيا وبولندا وجمهورية التشيك ورومانيا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا إنها وزعت 4.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

