فلسطين تسجل 665 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل ‬‬665 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثماني وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل 117 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 188111 تعافى منهم 175277 وتوفي 2110.