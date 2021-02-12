إصابات كورونا في إسبانيا تصل إلى 3.04 مليون حالة

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 3.04 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت مدريد، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 64 ألفاً و217 حالة.

وأشارت البيانات إلى تعافى 150 ألفاً و376 من المصابين بالمرض حتى الآن.

وأعلنت إسبانيا عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 53 أسبوعاً.