السعودية تؤكد لمجلس الأمن اتخاذها كافة الإجراءات للحفاظ على أراضيها

أكدت المملكة العربية السعودية في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

وقال السفير عبدالله بن يحيى المعلمي مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة في الرسالة التي جاءت عقب استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي أن مثل هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف البنية التحتية المدنية، ويهدد المسافرين المدنيين الأبرياء هو جريمة حرب شنيعة، ويجب محاسبة ميليشيات الحوثي وفق القانون الإنساني الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن السفير المعلمي تأكيده على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون تستمر في تقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وستؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي والسلام الدولي، داعياً مجلس الأمن إلى التنديد بشدة بهذه الأعمال وتحمل مسؤوليته تجاه ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها.