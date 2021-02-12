سجلت وزارة الصحة المكسيكية، 10677 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1474 وفاة مؤكدة جديدة بمرض كوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و968566 والوفيات إلى 171234.
وتقول الحكومة، إن العدد الحقيقي للمصابين والوفيات في المكسيك من المرجح أن يكون أعلى بكثير من المستويات المبلغ عنها.
وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز 171 ألف حالة
سجلت وزارة الصحة المكسيكية، 10677 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1474 وفاة مؤكدة جديدة بمرض كوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و968566 والوفيات إلى 171234.
المصدر: وكالات