وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز 171 ألف حالة

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، 10677 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1474 وفاة مؤكدة جديدة بمرض كوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و968566 والوفيات إلى 171234.

وتقول الحكومة، إن العدد الحقيقي للمصابين والوفيات في المكسيك من المرجح أن يكون أعلى بكثير من المستويات المبلغ عنها.