قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن البلاد سجلت 54742 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة إلى جانب 1351 وفاة بسبب مرض كوفيد-19.
ووفقاً لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل أكثر من 9.7 مليون حالة إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى أكثر من 236 ألفاً.