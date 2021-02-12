البرازيل تسجل 54742 إصابة جديدة بكورونا و1351 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن البلاد سجلت 54742 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة إلى جانب 1351 وفاة بسبب مرض كوفيد-19.

ووفقاً لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل أكثر من 9.7 مليون حالة إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى أكثر من 236 ألفاً.