بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدين استهداف «الحوثيين» مطار أبها

لندن (الاتحاد)

نددت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أمس، في بيان مشترك، بهجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي. وقالت الدول الثلاث في البيان: «نعيد تأكيد التزامنا الراسخ بأمن وسلامة الأراضي السعودية».

وأكدت أن الهجمات المتكررة توضح خطورة التهديد الذي يمثله انتشار الطائرات المسيّرة على استقرار المنطقة.

وشددت الدول الثلاث على أن قصف مطار أبها «انتهاك للقانون الدولي».

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أدان أمس هجوم الميليشيات على مطار أبها. وقال راب في تغريدة على تويتر: «نندد بهجوم الحوثيين الأخير على السعودية الذي أصاب طائرة مدنية في مطار أبها، يجب على الحوثيين وقف تلك الهجمات المشينة، بريطانيا ثابتة على دعمها القوي لأمن الأراضي السعودية».