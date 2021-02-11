واشنطن تطالب أنقرة بالتخلي عن «إس-400» والإفراج عن كافالا

واشنطن (وكالات)

جدّدت الولايات المتحدة دعوتها تركيا إلى التراجع عن صفقة شراء منظومة الصواريخ الروسية «اس-400»، التي أبرمتها مع موسكو، في موقف يبدو أشبه برفض مبادرة طرحتها أنقرة لتجنّب العقوبات الأميركية. كما طالبت واشنطن أنقرة بـ«الإفراج فوراً» عن الشخصية البارزة في المجتمع المدني التركي عثمان كافالا، الموقوف منذ أكثر من ثلاث سنوات على ذمّة اتّهامات «مضللة» تتعلّق بالانقلاب الفاشل في 2016 والتظاهرات المناهضة للحكومة في 2013. وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان: «إنّ الاتهامات المضللة الموجّهة إلى كافالا واحتجازه والتأخير المتكرّر في إنهاء محاكمته، لا سيّما بسبب دمج القضايا المرفوعة ضدّه، تقوّض احترام سيادة القانون والديموقراطية».

وأضاف: «نحضّ تركيا على احترام قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وضمان حلٍّ عادل وشفاف وسريع لهذه القضية، وفقاً لقوانينها والتزاماتها الدولية».

وقال المتحدّث باسم الخارجية الأميركية: «إن سياستنا حيال منظومة الصواريخ (إس-400) لم تتغيّر». وأضاف: «صواريخ اس-400 الروسية لا تتلاءم مع عتاد حلف شمال الأطلسي، وتشكل تهديداً لأمن التكنولوجيا التي يعتمدها حلف شمال الأطلسي، وهي تتعارض مع التزامات تركيا بصفتها دولة عضواً في الحلف».

وتابع: «نواصل حضّ تركيا على عدم اقتناء هذه المنظومة».

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اقترح، في مقابلة نشرت الثلاثاء الماضي، تسوية تمتنع بموجبها بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي عن نشر المنظومة الدفاعية الروسية بالشكل الكامل.