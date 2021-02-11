بايدن وشي يتبادلان وجهات النظر لمدة ساعتين

واشنطن (رويترز)

تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ، أمس، في أول اتصال مباشر له مع زعيم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، وتوليه منصبه الشهر الماضي.

وكانت هذه أول مكالمة بين شي ورئيس أميركي منذ تحدث الرئيس الصيني مع الرئيس السابق دونالد ترامب في مارس الماضي. ومنذ ذلك الحين، تدنت العلاقات بين البلدين إلى أسوأ مستوى لها منذ عقود.

ووفقاً للبيت الأبيض، قال بايدن لشي: «إن من أولويات الولايات المتحدة الحفاظ على منطقة حرة ومنفتحة بين المحيطين الهندي والهادي».

وقال البيت الأبيض: «إن بايدن وشي تبادلا وجهات النظر حول مواجهة جائحة كوفيد-19، وكذلك حول التحديات المشتركة لتغير المناخ ومنع انتشار الأسلحة، في إشارة إلى رغبة الولايات المتحدة في التعاون مع بكين لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية».

وأكد بايدن أنه تحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ لمدة ساعتين.

وكان بايدن قال إن العلاقات المنفتحة تجاه الصين أولوية لبلاده، في حين حذر شي من أن المواجهة ستكون «كارثة» للبلدين.