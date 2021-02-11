واشنطن والرياض تبحثان تعزيز الدفاع ضد الهجمات الحوثية

عواصم (الاتحاد، وكالات)

بحث وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز الدفاع السعودي ضد الهجمات الحوثية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان، إن المباحثات الثنائية التي جرت مساء أمس الأول، تمحورت حول إدانة الولايات المتحدة الأميركية لاستهداف الميليشيات الحوثية مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية. وأضاف أن المباحثات تركزت أيضاً على تحديد الإجراءات الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سياسية لحرب اليمن.

إلى ذلك، قال المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، أمس، إن التدخل الإيراني في اليمن، نتج عنه مزيد من التوتر والصراع وعدم الاستقرار.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الأميركي، مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لبحث آخر مستجدات الأوضاع في اليمن الذي مزقته الحرب على مدار السنوات الماضية، وأكد ليندركينغ خلال اللقاء، دعم واشنطن لجهود الحكومة اليمنية.

وحث المبعوث الأميركي جميع الداعمين على بذل المزيد لإغاثة الشعب اليمني، لافتاً إلى إمكانية عقد مؤتمر للمانحين يُنظم في هذا الصدد.

من جهته، رحب هادي بجهود تحقيق السلام في إطار الحفاظ على الثوابت الوطنية ووحدة واستقرار اليمن وعلى أساس المرجعيات الأساسية والقرارات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216. وأشار خلال لقائه مع المبعوث الأميركي، إلى أن ميليشيات الحوثي ومن خلفها إيران تواصل تعطيل جهود السلام.

وأضاف: «نشعر أن الإدارة الأميركية الجديدة أكثر خبرة باليمن ولدينا علاقات إستراتيجية في مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار، ووحدة اليمن وحماية الممرات المائية والملاحة الدولية ومواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة».

واتفق ليندركينغ مع وصف هادي على الدور السلبي لإيران في اليمن، والذي نتج عنه مزيد من التوتر والصراع وعدم الاستقرار، على حد قوله. وقال ليندركينغ «نعمل لإيجاد حل سياسي يحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره وبالتعاون مع جهود المبعوث الأممي إلى اليمن».

في غضون ذلك، قال أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني: إن التصعيد العسكري من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد محافظة مأرب والذي يدخل يومه الخامس، وكذلك استهدافها للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية والتي كان آخرها استهداف مطار أبها المدني بطائرة مسيّرة مفخخة يؤكد الوجه الحقيقي لهذه الجماعة الإرهابية. وحذر وزير الخارجية اليمني من «استمرار استهداف الميليشيات الحوثية لمدينة مأرب المسالمة والتي تضم ملايين اليمنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة المفخخة ومواصلة تحشيدها للمقاتلين وإرسالهم لجبهات القتال».

وفي سياق آخر، ندد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أمس، بهجوم ميليشيات الحوثي على مطار أبها. وقال راب في تغريدة على تويتر: «نندد بهجوم الحوثيين الأخير على السعودية الذي أصاب طائرة مدنية في مطار أبها، يجب على الحوثيين وقف تلك الهجمات المشينة، بريطانيا ثابتة على دعمها القوي لأمن الأراضي السعودية».