العراق.. غارات تستهدف مقرات «داعش» في صلاح الدين

هدى جاسم (بغداد)

قصف الطيران الحربي العراقي أوكاراً إرهابية في جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي أمس: إن «طائرات F16 العراقية نفذت ضربات دقيقة استهدفت خلالها أوكاراً وكهفاً يستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال حمرين». وأضافت أن القصف جاء بعد معلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، مشيرةً إلى أن «الضربات أسفرت عن تدمير هذه الأهداف بالكامل». وتنفذ القوات العراقية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي هجمات منسقة لاستهداف مخابئ وتجمعات عناصر «داعش» التي تنشط في سلسلة جبال حمرين.

وفي سياق آخر، أسفر هجوم عسكري تركي جديد ضد مسلحين أكراد في شمال العراق، عن مقتل ثلاثة جنود أتراك، حسبما ذكرت وزارة الدفاع التركية، أمس. وقالت الوزارة إن «جنديين قتلا في اشتباك اندلع في منطقة غارا شمال العراق في اليوم الأول للعملية التركية الأخيرة، وتوفي جندي، متأثراً بجراحه». وقال الجيش إن الطائرات التركية ردت بضرب أهداف لحزب العمال الكردستاني في «غارا».