الحريري وماكرون يناقشان جهود تشكيل حكومة لبنانية

باريس (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، عبر حسابه في تويتر، أنه بحث مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال عشاء عمل في قصر الإيليزيه، الأزمة في لبنان وصعوبات تشكيل حكومة جديدة.

وذكر الحريري عبر ثلاث تغريدات أن اللقاء الذي دام نحو ساعتين بحث الصعوبات الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة وفي السبل الممكنة لتذليلها. وناقش الاجتماع أيضاً «آخر التطورات الإقليمية ومساعيه (الحريري) لترميم علاقات لبنان العربية وحشد الدعم له في مواجهة الأزمات أمامه». وتناول الجانبان «جهود فرنسا ورئيسها لتحضير الدعم الدولي للبنان فور تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لوقف الانهيار الاقتصادي وإعادة إعمار ما تدمر في بيروت جراء انفجار المرفأ».

ويسعى ماكرون لإقناع السياسيين المتناحرين بتبني خريطة طريق وتشكيل حكومة جديدة تعمل على اجتثاث الفساد، وهو شرط أساسي للمانحين الدوليين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، لإطلاق مساعدات بمليارات الدولارات.