اعتراض «باليستي» و«مفخّخة» أطلقتهما ميليشيات الحوثي اتجاه «خميس مشيط»

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أفادت وسائل إعلام سعودية أمس، باعتراض القوات السعودية صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط جنوب المملكة.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار «مفخّخة» أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية. وأكد العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في بيان أمس: أن «قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه خميس مشيط».

إلى ذلك، حققت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن إصابات دقيقة في مرابض للمدفعية تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في عملية استهداف دقيقة، ردًّا على قيام الميليشيات باستخدامها في قصف المدنيين.

وقالت مصادر ميدانية، إن القوات المشتركة نفذت عملية استهداف دقيقة ضد مجموعة من مرابض المدفعية التابعة لميليشيات الحوثي، جنوب الحديدة، عقب رصد عمليات استهداف ممنهجة من تلك المرابض ضد المدنيين والأعيان المدنية. وأوضحت المصادر أن القوات المشتركة رصدت مصادر قصف حوثية بقذائف المدفعية استهدفت منازل ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي. ونجحت القوات المشتركة في تدمير تلك المرابض التي تم استهدافها بعناية ودقة لتحييد خطرها المُستهدِف لحياة الأبرياء في المديرية الواقعة جنوب الحديدة.

وفي سياق متصل، نفذت القوات المشتركة عملية أخرى أخمدت خلالها مصادر نيران للميليشيات الإرهابية في مناطق بقطاع «كيلو 16» شرق مدينة الحديدة.

وفي سياق متصل، كبد الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل أمس، ميليشيات الحوثي الإرهابية، خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهات القتال شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. وأكد مصدر عسكري: إن المعارك التي خاض غمارها الجيش ومقاتلو القبائل خلال الساعات الماضية، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 26 عنصراً من الميليشيات الحوثية إلى جانب عشرات الجرحى، فيما استعاد الجيش طقمين عسكريين بعتادهما، إضافة إلى أسلحة أخرى متوسطة وخفيفة، وكميات من الذخائر المتنوعة.

وتضاف هذه إلى خسائر أخرى بشرية ومادية كبيرة تكبّدتها الميليشيات على يد الجيش في مختلف جبهات القتال شرق مدينة الحزم، خلال الأيام الماضية، والذين كسروا عدّة هجمات انتحارية شنتها الميليشيات، وأجبروها على التراجع وهي تجر أذيال الهزيمة.

وفي السياق، دمّرت مدفعية الجيش اليمني، أمس، تعزيزات كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي في جبهات القتال شمالي غرب محافظة مأرب. وقال مصدر عسكري إن «مدفعية الجيش استهدفت 3 أطقم كانت تحمل تعزيزات للميليشيات في المحزمات، وتمكنت من تدميرها بالكامل ومصرع وجرح جميع من كانوا على متنها».

وكان الجيش اليمني قد أفشل خلال الساعات الماضية عدّة هجمات لميليشيات الحوثي على مواقع عسكرية في الجبهة الشمالية الغربية، وأوقعوا ما لا يقل عن 30 حوثياً بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.