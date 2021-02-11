السيسي: العلاقات المصرية السعودية استراتيجية وركيزة لاستقرار المنطقة

القاهرة (وكالات)

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسلم رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حول العلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي إن الرسالة تناولت عدداً من موضوعات التعاون الثنائي، كما تضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الصعد، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه، طلب الرئيس المصري نقل تحياته إلى العاهل السعودي وولي العهد، مؤكداً الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية، وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.