«الجامعة» تدعو لاستئناف الحوار بالصومال للتوافق حول الانتخابات

القاهرة (وكالات)

أكدت جامعة الدول العربية مجددًا التزامها بمساندة كافة الجهود الصومالية التي ترمي إلى تحقيق التوافق الوطني الشامل، ومحاربة الإرهاب، واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت الجامعة العربية، في بيان لها أمس، إنها تتابع باهتمام كبير جهود القادة السياسيين في الحكومة الفيدرالية والولايات الصومالية من أجل التوصل إلى اتفاق للمشكلات التي تواجه التحضير للانتخابات العامة في البلاد في ضوء نموذج 17 سبتمبر الانتخابي، وآخرها الاجتماعات التي عقدت في مدينة طوسمريب في الفترة من 1 إلى 6 فبراير الجاري.

وأثنت الجامعة على انفتاح جميع الأطراف على الانخراط في مزيد من المناقشات حول هذا الأمر، مؤكدة أهمية استئناف هذا الحوار بشكل عاجل للتوصل إلى اتفاق يسمح بإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب فرصة ممكنة.