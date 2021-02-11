إنقاذ 1500 مهاجر قبالة سواحل ليبيا خلال أسبوع

طرابلس (وكالات)

أفادت منظمة غير حكومية وضابط من خفر السواحل الليبيين بأنّه جرى خلال أسبوع واحد اعتراض أكثر من 1500 مهاجر قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم الإبحار نحو أوروبا.

وقال المسؤول في منظمة «لجنة الإنقاذ الدولية» عادل الإدريسي: إنّ «خفر السواحل الليبيين أجروا عمليات إنقاذ عديدة منذ أسبوع حتى أمس الأول، وأنقذوا نحو 1500 شخص».

وفي تصريح لفرانس برس، كشف الضابط في خفر السواحل الليبيين محمد عبد العالي الذي يشرف على سفينة «أوباري» أنه تمّ الأربعاء الماضي لوحده إنقاذ 240 مهاجراً إفريقياً قبالة مدينة الخُمس الواقعة على بُعد 120 كلم شرق طرابلس. وأوضح أنّ أولئك المهاجرين كانوا على متن قاربين، وقد واجه فريقه صعوبات في نقل بعضهم إلى سفينة خفر السواحل.

وكثيراً ما يرفض مهاجرون إعادتهم إلى ليبيا عند اعتراضهم في البحر، ويفضّلون الصعود في سفن إنقاذ تتبع منظمات أوروبية غير حكومية.

وأكدت المتحدثة باسم منظمة «أوبن آرمز» الإسبانية فيرونيكا ألفونسي أنه جرت إعادة نحو 200 مهاجر إلى ليبيا.

ولقي أكثر من 1200 مهاجر حتفهم في المتوسط عام 2020، وفق معطيات المنظمة الدولية للهجرة.