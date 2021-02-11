الجزائر تسجل 267 إصابة جديدة بكورونا



أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الخميس، عن تسجيل 267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 44 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 110049.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن رصد 4 وفيات جديدة بزيادة حالتين عن يوم أمس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 2930. كما نوّه إلى شفاء 193 حالة جديدة، وهو ما يرفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 75 ألفاً و493.