بايدن: بعض البرلمانيين غيروا رأيهم بالنسبة لمحاكمة ترامب



رأى الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس، أن بعض البرلمانيين قد يكونون غيروا رأيهم في محاكمة دونالد ترامب بعد العرض المؤثر لجهة الادعاء.

وقال جو بايدن من المكتب البيضاوي: "أظن أن البعض قد يكون غير رأيه" في تلميح إلى أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قد يقررون التصويت لصالح إدانة الرئيس السابق. وغداة عرض مشاهد صادمة لاقتحام الكابيتول يعكف المدعون الديموقراطيون الخميس على عرض حججهم ضد دونالد ترامب الذي يحاكم بتهمة "التحريض على التمرد" في إطار اقتحام مبنى البرلمان.