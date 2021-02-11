النمسا تشدد إجراءات الدخول مجدداً

بدأت النمسا تشديد إجراءات الدخول وتطبيق لائحة أكثر صرامة، تلزم جميع القادمين بتسجيل بياناتهم مسبقاً عبر الإنترنت قبل الوصول ضمن إجراءات احترازية أخرى.

ودخلت إجراءات الدخول الجديدة إلى حيز التنفيذ أمس الأربعاء، وتشمل تقديم اختبار كورونا سلبي، لا يزيد تاريخ صدوره عن 3 أيام، والخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام، يمكن الخروج منه مبكراً بإجراء اختبار كورونا سلبي، بعد مرور 5 أيام من تاريخ الوصول.

وألغت الإجراءات الجديدة الاستثناءات، التي كان يتمتع بها المترددون عبر الحدود النمساوية لأسباب العمل، وألزمت هذه الفئة من المسافرين بإجراء اختبار كورونا بشكل أسبوعي.

هذا وتظهر أحدث أرقام رسمية تسجيل 1.469 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، رفعت إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 427.562 إصابة، تعافى منها نحو 404 آلاف شخص، فيما وصل عدد الوفيات إلى 8.114 حالة وفاة.