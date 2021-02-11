روسيا تسجل 15038 إصابة جديدة بكورونا و553 وفاة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 553 حالة وفاة و15038 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع قناة "آر تي العربية" عن مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 78687 حالة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى أربعة ملايين و27748 إصابة.

وتعافى أمس 21961 من المصابين، ما رفع إجمالي المتعافين إلى ثلاثة ملايين و538422 حالة.