الهند والصين تسحبان قواتهما من منطقة حدودية متنازع عليها

قال وزير الدفاع الهندي، اليوم الخميس، إن الهند والصين اتفقتا على سحب قواتهما من منطقة بحيرة متنازع عليها بغرب الهيمالايا، في انفراجة بعد مواجهة استمرت أشهر على الحدود بين البلدين.

وأبلغ راجنات سينغ البرلمان أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد عدة جولات من المحادثات بين القادة العسكريين والدبلوماسيين من البلدين.

وقال إن "محادثاتنا المستمرة مع الصين أدت إلى اتفاق حول فك الارتباط على الضفتين الشمالية والجنوبية لبحيرة بانجونج".

من ناحيتها، ذكرت وزارة الدفاع الصينية، أن قوات البلدين بدأت في الانسحاب من على ضفتي البحيرة أمس الأربعاء.