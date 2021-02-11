ألمانيا: إصابات كورونا تصل إلى 2.31 مليون حالة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 2.31 مليون حالة بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت مدينة فرانكفورت، حسبما أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

ووفقاً للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في ألمانيا إلى 63 ألفاً و672 حالات، فيما وصل عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس إلى 2.1 مليون شخص.

ومضى قرابة 54 أسبوعاً على الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.