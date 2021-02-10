المغرب يسجل 564 إصابة جديدة بـ«كورونا» و12 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، تسجيل 564 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 536 أمس ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 476689. كما تم تسجيل 12 وفاة جديدة انخفاضا من 16 وفاة أمس ليصل مجموع الوفيات بسبب الفيروس إلى 8436.

وبلغ عدد من حصلوا على اللقاح للوقاية من كوفيد- 19 في المغرب 746116 شخصا.