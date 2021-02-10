الجزائر تدعو لتعزيز التنسيق الأمني بين دول الساحل

الجزائر (وكالات)

عقد مجلس رؤساء الأركان لدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة لجيوش كل من الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر اجتماعاً بالعاصمة المالية باماكو لتقييم الأوضاع الأمنية في المنطقة وسبل تكثيف التعاون وتبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على مستوى حدود الدول الأربع. وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس: إن الاجتماع المنعقد أمس الأول، جاء تلبية لدعوة من مالي بوصفها الرئيس الحالي للمجلس. وأوضح البيان أن ممثل الجزائر في الاجتماع أكد ضرورة تضافر الجهود في إطار تعاون واضح وصريح بين الدول الأعضاء، يرتكز خاصة على تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على طرفي الحدود.