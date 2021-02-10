السيسي يؤكد مواصلة تقديم الدعم والمساندة لليبيين

القاهرة (الاتحاد)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، مواصلة مصر تقديم الدعم والمساندة لليبيين، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني أو العسكري. وأعرب السيسي في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، عن تطلعه لأن يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة بداية عهد جديد تعمل فيه كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد، يعلي المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات.

كما عبر عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الانقسام الليبي الذي كان أحد معوقات المرحلة الماضية، وعانت منه الدولة الليبية وشعبها الشقيق، وكذلك سائر الإقليم ودول الجوار.

وأوضح بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن السيسي وجه التهنئة لمحمد المنفي بمناسبة اختياره رئيساً جديداً للمجلس الرئاسي الليبي، من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي كممثلين عن الشعب الليبي، متمنياً له التوفيق والنجاح.

من جانبه، أكد المنفي «اعتزاز ليبيا بالعلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، والحرص على تدعيم تلك العلاقات وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك».

كما أشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بالمساهمة الفعالة والصادقة لمصر في مسارات حل الأزمة الليبية على مختلف الصعد السياسية والعسكرية والاقتصادية، التي أثمرت عن تقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين، خاصة من خلال المبادئ الأساسية في «إعلان القاهرة».

وفي السياق ذاته، أجرى الرئيس المصري أمس، اتصالاً هاتفياً مع عبد الحميد دبيبة، الرئيس الجديد للحكومة الليبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان صحفي: بأن «الرئيس المصري هنأ عبد الحميد دبيبة على نيل ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي، متمنياً له وللشعب الليبي كل التوفيق والنجاح في إطار استعداد السلطة الانتقالية في ليبيا لتهيئة الدولة والانطلاق بها نحو آفاق التنمية». وأضاف المتحدث أن دبيبة أكد الحرص على تدعيم العلاقات المصرية الليبية التاريخية، واستكمال مسيرة تعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، فضلاً على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة.