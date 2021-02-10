مجلس الأمن يفشل في الاتفاق على بيان بشأن سوريا

نيويورك (وكالات)

فشل مجلس الأمن الدولي في الاتّفاق على بيان مشترك بشأن سوريا، وذلك في ختام يوم من المفاوضات تميزّ بدعوة المبعوث الأممي إلى دمشق الأسرة الدولية إلى تخطّي انقساماتها لإحياء العملية السياسية المتوقفة، بحسب مصادر دبلوماسية.

ودعا موفد الأمم المتّحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى توحيد الموقف لكسر الجمود المسيطر على الملف السوري، وذلك خلال جلسة أقر فيها بـ«فشل المسار السياسي»، وفق دبلوماسيين.

وعقب جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو مساء أمس الأول، قال بيدرسن إنه «يجب تخطي انقسامات المجتمع الدولي الراهنة».

واعتبر أن هناك «ضرورة لاعتماد دبلوماسية دولية بناءة بشأن سوريا، من دون ذلك، تبقى احتمالات تحقيق تقدم فعلي على المسار الدستوري قليلة».