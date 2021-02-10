الإمارات: الاعتداء الحوثي على مطار أبها جريمة حرب

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الجبان الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من خلال استهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن تعرض طائرة مدنية لحريق. واعتبرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استهداف المطار يعد تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.

وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

واعتبرت الوزارة هذا الهجوم دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى رفضها وعرقلتها لجهود السلام لحل الأزمة اليمنية.

هذا وأفادت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، بحدوث محاولة إرهابية لاستهداف مطار أبها الدولي في السعودية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال التحالف العربي، إنه جرى إحباط «اعتداء إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها الدولي من الميليشيات الحوثية الإرهابية».

وأضاف: «تعرضت طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه، وذلك نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار».

وتابع: «محاولة استهداف مطار أبها الدولي جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر». وأكد التحالف أنه «يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وستتم محاسبة الإرهابيين من الميليشيات بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».

طائرتان مسيرتان مفخختان استخدمهما الحوثيون في تنفيذ عمليتهم الإرهابية (أ ف ب)

وأفادت وسائل إعلام سعودية بالسيطرة على الحريق الذي نشب بالطائرة المدنية. وقالت قناة «الإخبارية» السعودية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اعتداء إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها الدولي من الميليشيات الحوثية، وتعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه».

وفي وقت سابق أمس، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين، أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية. وأوضح أن عملية الإطلاق تلك تمت بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».