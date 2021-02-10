مقتل وجرح عشرات الحوثيين في «صرواح»

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

سقط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، بنيران الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وبغارات لطيران التحالف العربي في جبهات صرواح غربي محافظة مأرب. وقال مصدر عسكري: إن قوات الجيش ومقاتلي القبائل كسروا هجمات انتحارية شنتها الميليشيات الحوثية في جبهة صرواح، وكبّدوها عشرات القتلى والجرحى، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد. وأضاف المصدر، أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بالجبهة، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات، فيما تمكنت قوات الجيش من تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين تابعتين للميليشيات فور تحليقهما باتجاه مواقع الجيش.

وفي الجبهة ذاتها، دمّر طيران التحالف ثلاثة مركبات كانت تقل تعزيزات في طريقها للميليشيا الحوثية، ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وفي الحديدة، تمكنت القوات المشتركة من كسر محاولة تسلل نفذتها عناصر من ميليشيات الحوثي باتجاه مديرية «حيس» جنوبي المحافظة.

وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة، أن الميليشيات دفعت بعشرات العناصر من مسلحيها في محاولة مستميتة لاختراق خطوط شمال غرب قرية «بيت مغاري»، ولكن دون جدوى.

وأضاف المصدر، أن القوات المشتركة باشرت بضربات حاسمة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف العناصر الحوثية المتسللة وأجبرت البقية بالفرار وسط حالة من التقهقر والانهيار.

ولقي، أمس الأول، عدد من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم فيما جرح آخرون بنيران القوات المشتركة أثناء محاولتهم حفر خنادق داخل مدينة الحديدة.